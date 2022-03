François Roux - Ancien chef du cabinet du Président du Conseil européen

En pleine guerre, ce jeudi, démarre à Versailles un sommet européen pour faire de l’Union européenne “une puissance plus indépendante, plus souveraine” sur les plans économique, énergétique et de défense. En quoi ce sommet pourrait-il être un tournant ? Plongée dans les coulisses d’un tel évènement avec l’un des fins connaisseurs des arcanes européennes. François ROUX a été le chef cabinet du président du conseil européen, Charles Michel. Nous évoquerons avec le diplomate et ancien ambassadeur les enjeux de ce sommet européen ; la « déconnexion » économique de l’Europe vis-à-vis de la Russie.