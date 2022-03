L'invité de Matin Première : Migrations en temps de guerre sur Auvio

Un mouvement de réfugiés plus ample que la crise de 2015 se dessine. L'Etat belge est-il prêt et organisé pour absorber cette vague ? François De SMET a été directeur de Myria, le centre fédéral Migration. Actuel député dans l'opposition, il est président de Défi. Comment expliquer la différence d'approche des européens par rapport à la crise syrienne ? Nous évoquerons aussi la crise énergétique, les aides pour alléger les factures et la question de notre indépendance énergétique