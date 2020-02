L'invité de Matin Première : Quels impacts économiques pour le COVID-19 ? sur Auvio

L’Italie touchée à son tour, la Chine qui reconnait une épidémie plus grave que prévu, la propagation du coronavirus tourne à la pandémie et inquiète toujours plus y compris le monde économique. Au point de pousser le FMI à mettre en garde : le virus pourrait bien mettre en péril la fragile reprise de l’économie mondiale. Alors doit-on craindre une crise économique majeure ? Quand la Chine tousse est-ce le monde qui éternue ? Et quid de répercussions sur l’économie belge alors qu’il n’y a toujours pas de gouvernement de plein exercice ? On en parle avec l’économiste Etienne de Callatay.