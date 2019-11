L'invité de Matin Première : La Belgique se fait taper sur les doigts pour son déficit budgétaire sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Eric VAN ROMPUY, ténor CD&V, ancien président de la Commission Finances du Parlement.

Eric Van Rompuy a régulièrement dénoncé les mesures non-financées du Gouvernement sortant, au risque de se faire taper sur les doigts au sein de la majorité. L’ancien Président de la Commission des finances du Parlement, ténor du CD&V, est l’invité de la matinale ce jeudi.



Eric Van Rompuy estime que le « tax shift » n’a jamais été totalement financé, même avant la chute du Gouvernement en décembre dernier. C’est ce qui explique l’état du budget. Charles Michel et Sophie Wilmès ont plusieurs fois justifié l’état des finances par le blocage des affaires courantes. « C’est faux », estime Eric Van Rompuy dont le parti, le CD&V, fait pourtant partie du Gouvernement.



Le parlement se penche encore et toujours sur la dépénalisation de l’avortement. Le CD&V déclare qu’il fera tout pour que le texte sur la table ne passe jamais. Est-ce un casus belli ? Le Cd&v est-il prêt à se mettre hors-jeu des négociations fédérales sur ces questions éthiques ?



Les chrétiens démocrates refusent de se « déscotcher » de la N-VA. Pourquoi et à quel prix ?

Eric Van Rompuy vient d’être élu président des « séniors » du CD&V, en attendant le nouveau président. Son parti est-il fragilisé ? Quelles peuvent être les conséquences sur le climat politique ?