L'invité de Matin Première : Loi IVG à nouveau discutée sur Auvio

Après un troisième passage par le Conseil d’Etat, la proposition de loi qui dépénalise et assouplit les conditions d’accès à l’avortement revient ce mercredi en séance plénière de la Chambre. Pas sûr pour autant qu’elle fasse l’objet d’un vote. La loi divise toujours, la Flandre y reste majoritairement opposée. Certains partis comme le CD&V et la N-VA en ont même fait un enjeu pour la formation d’un futur gouvernement. Le PS dénonce pour sa part un chantage. Alors la loi va-t-elle être votée ou doit-on s’attendre à de nouvelles manœuvres dilatoires ? On en parle avec Eliane TillieuxL.