L'invité de Matin Première : Futur président de l'OpenVLD ? sur Auvio

Vivaldi, est-ce la fin de la partition ? Egbert Lachaert fait partie des frondeurs au sein des libéraux flamands. Il s’est ouvertement et publiquement positionné contre une coalition progressiste, sans les nationalistes. Mettant à mal le projet de Paul Magnette ; la coalition Vivaldi. Et depuis, il s’est porté candidat à la présidence de son parti. C’est dire s’il est un des personnages qui comptent dans la saga politique du moment. Egbert Lachaert, chef de groupe OpenVLD au parlement, est l’invité de la matinale. Nous évoquerons la fin de mission de Koen Geens et le début des entretiens roy