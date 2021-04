L'invité de Matin Première : Quel est l’impact de la crise sanitaire sur l’école ? sur Auvio

Comment adapter les examens de fin d’année avec « bienveillance » ? L’hybridation pour les plus grands en secondaire et les 2 semaines de fermeture de l’école cette année pour les plus jeunes auront-elles des conséquences sur le niveau d’apprentissage ? Lesquels ? L’école reprend pour tous le 10 mai, comme si de rien n’était ? Analyse avec une experte en sciences de l’Education. Dominique LAFONTAINE, présidente du département des sciences de l’éducation à l’ULiège. L’enseignement francophone est inégalitaire. C’est ce qui ressort des enquêtes PISA auxquelles participe Dominique Lafontaine au sein de l’équipe de recherche en Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelles traces laisseront les deux dernières années sur le niveau scolaire de l’enseignement ? Peut-on tirer des enseignements positifs de cette crise pour notre école, sur l’outil numérique ou l’hybridation ?