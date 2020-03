Didier Reynders est l'invité de Thomas Gadisseux et François Heureux. Que fait l’Europe ? Alors que le continent est l’épicentre de la pandémie du Coronavirus, quelle est la réponse et la stratégie des autorités européennes ? Ont-elles sous-estimé le danger ? On en parle avec Didier Reynders, commissaire européen, ex-vice premier ministre belge.