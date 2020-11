L'invité de Matin Première : L'héritage Trump est-il irréversible ? sur Auvio

Même si le nom du vainqueur des élections présidentielles américaines se fait toujours attendre, en quatre ans de présidence, Donald Trump – l’homme qui twitte plus vite que son ombre - aura imprimé sa marque mais aussi un style inédit sur la scène internationale. Sous sa présidence, jamais les relations entre les Etats-Unis et l’Union européenne n’auront été aussi chahutées. Alors quel que soit le gagnant, l’héritage Trump est-il irréversible et quelles leçons en tirer ? Joe Biden représente-t-il une planche de salut pour l’Europe ? On en parle avec Didier Reynders, le commissaire européen à la Justice.