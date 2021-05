L'invité de Matin Première : sur Auvio

Le député fédéral et ancien ministre MR estime que l’affaire Conings est une « affaire d’Etat ». En quoi ? Denis DUCARME est l’invité de « Matin Première ». Chaque jour apporte des précisions sur les failles du renseignement dans ce dossier. Qui savait et qui aurait du savoir ? Commission d’enquête parlementaire après les attentats avait pointé des gros problèmes dans les échanges d’informations entre les différents services. 5 ans plus tard, n’a-t-on toujours pas tiré les leçons ?