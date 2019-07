L'invité de Matin Première : David Lappartient - Plus de spectacle sur le Tour de France -...

Il est le patron du cyclisme mondial, David Lappartient est l’invité de Thomas Gadisseux, à quelques heures du Grand départ du Tour de France.

« Moins le scénario de course sera écrit à l’avance, plus des gens regarderont » David Lappartient veut secouer le monde du cyclisme en le rendant plus attractif. Suppression des oreillettes, des capteurs de puissances, mettre la question des écarts du budget entre équipes sur la table. Il y a un déséquilibre trop important, reconnait-il, entre les grosses équipes, qui souhaite continuer de maîtriser les courses, et les équipes plus limitées financièrement.

L’an dernier, le Tour était quelque peu soporifique, qu’en sera-t-il pour cette édition 2019 ? David Lappartient veut aussi renforcer la lutte contre la fraude technologique.

Nous entendrons également le patron du cyclisme belge, Tom VAN DAMME. Comment se porte le cyclisme belge ? Quels sont ses défis ? Qui sont les futurs Eddy Merckx ?