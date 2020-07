L'invité de Matin Première : Que veut vraiment la N-VA ? sur Auvio

Jusque-là plutôt silencieuse, la N-VA est sorti de sa réserve pour dénoncer la proposition de loi qui assouplit les conditions d’accès à l’avortement. Après quelques aller et retour au Conseil d’Etat, la loi revient cette semaine au Parlement pour en principe être soumise au vote. Mais pour la N-VA, cette loi est scandaleuse, au point d’en faire une affaire de gouvernement et d’annoncer qu’elle ne pourra pas envisager une coalition avec les partis qui voteraient en faveur du texte à la Chambre. Alors question d’éthique ou de politique ? Mais que veut vraiment la N-VA ? On en parle avec Cielt