L'invité de Matin Première : Les autorités sont-elles en train de perdre le contrôle de la gestion de l’épidémie ? sur Auvio

Les autorités sont-elles en train de perdre le contrôle de la gestion de l’épidémie ? La situation est particulièrement interpellante en Wallonie et à Bruxelles. Des mesures fortes sont attendues à l’issue du Comité de concertation ce vendredi après-midi. On en parle avec la ministre wallonne de la Santé, Christie MORREALE. On évoquera également la gestion du « tracing », des homes.