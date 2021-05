L'invité de Matin Première : sur Auvio

Le secteur non marchand, en première ligne dans la crise sanitaire, sera revalorisé en Wallonie. Un accord a été signé entre le gouvernement, les syndicats et les employeurs. Concrètement, comment cela va-t-il se traduire pour le secteur ? La ministre de la santé Christie MORREALE est l’invitée de « Matin Première ». Nous évoquerons aussi la campagne de vaccination, et les derniers éléments autour de Johnson & Johnson. Les chiffres et la situation sanitaire sont rassurants. Se dirige-t-on vers de nouveaux assouplissements, notamment pour les personnes vaccinées ?