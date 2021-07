L'invité de Matin Première : Fin d'une année compliquée pour les élèves de l'enseignement supérieur sur Auvio

L’année se termine dans les universités et les hautes écoles. Une année très compliquée pour les étudiants. Les résultats commencent à tomber. Et on s’oriente vers un taux de réussite assez semblable à celui de juillet 2019, la dernière année avant le Covid. L’an passé, le taux de réussite était plus haut. Fin de la bienveillance ? Pour tenter de répondre à nos questions, l’invitée de ce mardi matin sera Chems MABROUK, la présidente sortante de la FEF.