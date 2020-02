L'invité de Matin Première : Lutte pour la vie sur Auvio

Ce mardi 4 février, c'est la journée mondiale contre le cancer. Témoignage dans "Matin Première" de la rectrice de la VUB, Caroline Pauwels, chez qui les médecins ont diagnostiqué un cancer de l'estomac et de l'œsophage en juin dernier. Depuis, elle lutte pour la vie, et non pas contre la maladie. Figure médiatique au Nord du pays, elle s'invite régulièrement dans les débats d'actualité. Elle a décidé aussi de témoigner de son combat contre le cancer, avec un optimisme assez bluffant. Interview à 7h45 sur La Première.