L'invité de Matin Première : Education et psychologie sur Auvio

Deux invités seront à l’ordre du jour ce mercredi. Au niveau politique, Thomas GADISSEUX posera ses questions à Caroline DESIR, ministre de l’éducation. Nous poserons également une série de questions sur l’aspect psychologique et les émotions collectives liées à cette épidémie, à Bernard RIME, professeur en faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’UCLouvain et spécialiste en partage social de l’émotion