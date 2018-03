Face au scandale Veviba, Ecolo pointe un «système cdH» dans le secteur de l’agriculture, le président des centristes-humanistes et Bourgmestre de Bastogne répond aux accusations.

Evocation également du futur de l’outil que représentent l’abattoir et la salle de découpe à Bastogne. Quel impact pour l’emploi ? Que vont faire la Région wallonne et les pouvoirs publics ?