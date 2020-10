L'invité de Matin Première : Faut-il plus de contrôles pour maîtriser l’épidémie ? sur Auvio

Faut-il plus de contrôles pour maîtriser l’épidémie ? Se dirige-t-on vers un confinement plus strict ? Le couvre-feu est-il respecté ? La nouvelle ministre de l’Intérieur, Annelies VERLINDEN est l’invitée de la matinale. Des mesures plus coercitives sont nécessaires, martèlent les autorités. Pourquoi ? A-t-on été trop laxiste ? Nous ferons le point sur le respect des mesures, notamment la fermeture des cafés et restaurants.