L'invité de Matin Première : L'état des sans-papiers en Belgique sur Auvio

Depuis plus d’un mois, 475 personnes sans papier font la grève de la faim à l’église du Béguinage à Bruxelles, à l’ULB et à la VUB. Ils veulent une régularisation massive avec la mise en place par le gvt de critères clairs et précis. Est-ce envisageable ? Le gvt ne compte visiblement pas bouger. Pour en parler ce matin, Andrea REA, professeur de sociologie à l’ULB qui est l’un des porte-parole du comité de soutien des grévistes de la faim à l’ULB. Pour lui, les sans-papier sont les laisser pour compte de la pandémie. Ils ont quasiment tous perdu leur travail. Des boulots où la plupart du te