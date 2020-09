L'invité de Matin Première : Auteure de « L’art de perdre » sur Auvio

Est-ce que le monde politique peut encore changer les choses ? Qu’est-ce que l’engagement politique ? A quoi servent nos gouvernements ?

Des questions qui rythment l’actualité et qui sont au cœur du roman de l’invitée de Matin Première ce vendredi, l’écrivaine française Alice Zeniter.



Nous évoquerons les nouvelles formes d’engagement politique et les tensions du système démocratique actuel.

Son dernier livre «Comme un empire dans un empire » nous offre une plongée dans un monde politique désenchanté. L’auteur décrit les engagements officiels et clandestins d’un assistant parlementaire.