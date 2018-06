Alexandre Mars, auteur de La Révolution partagée et fondateur de la start-up EPIC. EPIC est une start-up à but non-lucratif qui apporte des solutions aux entreprises et aux particuliers pour que le don devienne la norme. C’est une approche stratégique de la philanthropie qui permet de soutenir financièrement des organisations sociales qui luttent contre les inégalités dans le monde.

