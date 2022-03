L'invité de Matin Première : La guerre en Ukraine et son impact chez nous sur Auvio

Le Premier ministre est l’invité de « Matin Première » ce lundi matin.

Nous ferons point sur les dernières informations à propos de la guerre en Ukraine, sur le plan militaire, diplomatique et humanitaire. Des membres du gouvernement partent d’ailleurs ce lundi aux frontières ukrainiennes pour faire état de la situation et manifester leur solidarité.

Un sommet européen extraordinaire se tient ce jeudi à Versailles. Nous évoquerons les enjeux.

La « guerre » contre le Covid-19 n'est pas encore terminée qu'une deuxième vient de commencer entre la Russie et l'Ukraine, bouleversant l'ordre mon