L'invité de Matin Première : Les quotas INAMI bientôt verrouillés ? sur Auvio

C’est un dossier qui est en train d’avancer au parlement, sans trop faire de bruit. Et pourtant, le débat est explosif côté francophone depuis de nombreuses années. Le gouvernement s’apprête à verrouiller les quotas INAMI attribués aux jeunes diplômés francophones en médecine. Va-t-on être obligé côté francophone d’imposer à nouveau un numérus clausus en Belgique ? Le ministre fédéral Frank Vandenbroucke passe-t-il en force, là où ses prédécesseurs avaient opté pour la négociation avec le sud du pays ? On en parle avec Alda GREOLI, députée et ex-ministre wallonne de la santé. Le CDH veut act