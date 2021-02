L'invité de Matin Première : La traque des dérives du Net sur Auvio

Les réseaux sociaux et leurs dérives, le web et sa face sombre : propagande terroriste, discours haineux, fake news, revenge porn. Le commissaire Alain LUYPAERT et son équipe scrutent la toile pour la nettoyer au sein du service de la recherche sur internet de la police judiciaire fédérale. Mais cela demande la collaboration des plateformes, ainsi que des moyens humains, financiers et législatifs. Il est l’invité de Matin Première ce jeudi.