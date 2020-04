L'invité de Matin Première : Les petits entrepreneurs oubliés de l'aide du Gouvernement sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit François DESQUESNES, chef de groupe CDH au Parlement wallon. Les petits entrepreneurs et les indépendants sont en train de faire leurs comptes. Et ils tirent la sonnette d'alarme. Surtout ceux qui ne sont pas repris dans la liste des bénéficiaires de l'aide du Gouvernement wallon. Le CDH a analysé les activités économiques que le Gouvernement fédéral a décidé de mettre à l'arrêt, et celles qui vont être soutenues par le Gouvernement wallon. Certains risquent de rester sur le carreau.