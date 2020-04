L'invité de Matin Première : Produire des masques en Belgique ? sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Yvan VEROUGSTRAETE, patron de MediMarket et Manager de l'année. Chaque jour, il part lui aussi à la chasse aux masques et aux gels hydroalcooliques dans ce qui est devenu une vraie jungle commerciale. Le patron de MediMarket, qui gère 41 parapharmacies et 19 pharmacies, nous explique comment fonctionne ce marché très juteux pour certains. Qui sont les intermédiaires peu scrupuleux ? L'Etat belge en est-il réduit à jouer les traders en pleine crise sanitaire ? Les acteurs privés aident-ils les autorités publiques pour fournir masques et protections ? Le Manager de l'Année 2019 en appelle à une mobilisation de nos capacités de production. Pourquoi n'est-ce pas envisageable à moyen terme de produire, chez nous en Belgique, ces masques ? Les parapharmacies du groupe MediMarket sont à l'arrêt. Comme de nombreux commerces, Yvan Verougstraete s'inquiète de l'impact économique que va provoquer cette crise. Comment honorer encore les factures ? Sur quelle durée les garanties bancaires et le report de factures vont-ils s'étaler ? Pour Yvan Verougstraete, des choix politiques vont devoir être assumés. Quelle est la charge que chacun va devoir porter ?