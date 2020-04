L'invité de Matin Première : Le bouleversement social lié au confinement sur Auvio

Rudy HERMANS reçoit Vincent YZERBYT, professeur de psychologie sociale à l’UCL. Le Conseil national de sécurité, élargi aux ministres-présidents des entités fédérées, se réunit mercredi. Sur base des recommandations d’un groupe d’experts, il devrait encore annoncer une prolongation des mesures actuelles de confinement, au moins jusqu’au début du mois de mai. Un nouveau coup dur pour les secteurs à l’arrêt ou qui tournent au ralenti. Et pour l’ensemble de la population, c’est la perspective d’une reprise des activités sociales qui s’éloigne. On parle des bouleversements et des tensions que la restriction drastique des libertés engendre dans nos vies avec Vincent Yzerbyt, professeur de psychologie sociale à l’UCL.