L'invité de Matin Première : Nos maisons de repos sont-elles en péril ? sur Auvio

Valérie Victoor est la secrétaire générale de Santhea, une fédération patronale d’institutions de soins de santé wallonnes et bruxelloises, du secteur public ainsi que du secteur privé non confessionnel et non commercial.

Les pouvoirs publics ont-ils trop tardé à prendre des mesures pour les maisons de repos face à l’épidémie de coronavirus ? En colère, le secteur lance un cri d’alarme et dénonce les effets dévastateurs d’une distribution de matériel de protection et d’un dépistage trop tardifs. Nos aînés sont-ils en péril ? On en parle avec Valérie VICTOOR, Secrétaire générale de Santhea, la Fédération patronale des institutions de soins de santé wallonnes et bruxelloises.