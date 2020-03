L'invité de Matin Première : La tension monte dans les entreprises sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Robert VERTENEUIL, président de la FGTB. Le ton monte dans les entreprises. Certaines situations et certaines restrictions deviennent intenables pour les travailleurs, selon la FGTB. Le Président du syndicat socialiste Robert Verteneuil est l’invité de la matinale. Pourquoi certaines entreprises ferment et d’autres pas ? Quelles sont les activités dites « essentielles » ? Les employeurs jouent-ils le jeu de la concertation sociale ? Robert Verteneuil bouillonne, et ne décolère pas vis-à-vis de l’attitude du gouvernement. Il nous expliquera pourquoi.