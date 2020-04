L'invité de Matin Première : Déjà 5 semaines de confinement en Belgique sur Auvio

Rudy HERMANS reçoit Raoul HEDEBOUW, chef de groupe PTB à la Chambre. Bientôt 5 semaines de confinement en Belgique, et l’épidémie n’est pas encore sous contrôle. Le Conseil national de Sécurité se réunit à nouveau ce mercredi, et sur base des recommandations d’un collège d’experts, il devrait annoncer la prolongation, voire le durcissement des mesures actuelles, au moins jusque début mai. Pour parler de la situation dans les hôpitaux et les maisons de repos, et des conséquences de la crise sur le plan socio-économique, l’invité de la matinale est Raoul Hedebouw, chef de groupe PTB à la Chambre et porte-parole du parti.