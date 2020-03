L'invité de Matin Première : Comment gérer les cas de violence conjugale ? sur Auvio

Thomas GADISSEUX reçoit Olivia VENET, présidente de la Ligue des droits humains. A cause de la crise sanitaire, la Justice est mise sous cloche, l'appareil judiciaire est quasiment mis à l'arrêt, les délais de procédure sont allongés; avec quelles conséquences pour le citoyen et ses droits fondamentaux ? Divorces, conflits autour d'une garde d'enfants, cas de violence conjugale, comment gérer ces dossiers alors que tout est reporté ? Olivia Venet est avocate pénaliste. Elle évoquera la tension qui monte dans le milieu carcéral et dans l'appareil judiciaire.

La Ligue des droits humains met aussi en garde le monde politique. L'institution s'inquiète de certaines législations d'urgence mise en place grâce aux "pouvoirs spéciaux" octroyés au gouvernement. Sur le contrôle par drone, par exemple, ou l'utilisation de nos données Telecom, Olivia Venet veut rappeler que cette législation particulière ne doit pas perdurer, au risque de "renoncer à certaines valeurs démocratiques".