L'invité de Matin Première : Et si Big Brother pouvait nous sauver de cette crise sanitaire ? sur Auvio

Et s'il nous fallait accepter une surveillance généralisée de la population via les téléphones portables pour endiguer cette épidémie de Covid-19 ? Le virologue Emmanuel André est chargé de dessiner la stratégie au sein du groupe d'experts qui étudient la sortie du confinement. Un rapport de ces experts doit être remis cette semaine afin qu'un scénario de sortie de crise soit communiqué vendredi à l'issue du Conseil National de Sécurité. Pour savoir si les Belges respectent ce confinement, les opérateurs téléphoniques recueillent déjà nos données. Certains pays vont plus loin et prônent une forme de contrôle numérique.