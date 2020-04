L'invité de Matin Première : Comment éviter une épidémie de faillites ? sur Auvio

Rachel CRIVELLARO reçoit le ministre des Finances, Alexander DE CROO (Open-VLD). Ralentissement économique oblige, PME, start-up et entreprises luttent pour leur survie. Confrontées à des problèmes de trésorerie, certaines se heurtent à la frilosité des banques et appellent l’Etat à l’aide. Mais que peut faire le Gouvernement Fédéral pour éviter une épidémie de faillites, on en parle avec le ministre des Finances, Alexander De Croo (Open-VLD). Nous évoquerons aussi l’Eurogroup de mercredi, une réunion des Ministres européens des Finances considérée comme cruciale pour la solidarité européenne face à l’épidémie de coronavirus.