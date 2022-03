L'invité actu : Spéciale énergie: augmentation de "l'indice boulanger" sur Auvio

Le prix de vente du pain va augmenter de 30 centimes d’euro en 2022, pour atteindre le prix de référence de 2,70 euro. L’augmentation de cet « indice boulanger » est principalement due au triplement du coût de l’énergie et à l’augmentation des matières premières, en raison de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Comment faire face à la flambée des prix ? Quelles conséquences pour le secteur ? A quel scénario s’attendre vu le contexte en Ukraine ? Quelles solutions envisager ? On en parle avec Albert DENONCIN, président de la Fédération francophone boulangerie-pâtisserie