L'invité dans l'actu

Dès demain 8h30 les réfugiés ukrainiens pourront s’enregistrer au Palais 8 du Heysel qui fonctionnera en complément de celui ouvert à l’ancien institut Jules Bordet. Pour répondre à l’arrivée massive de personnes fuyant l’Ukraine, les membres de la Croix-Rouge de Belgique intensifient les activités d’accueil et d’orientation. Ils travaillent en étroite complémentarité avec les autorités et mettent tout en œuvre pour que ce premier accueil se déroule dans les conditions les plus dignes possibles. On fait le point avec Nancy FERRONI, porte-parole de la Croix Rouge Belgique