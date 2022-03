L'invité actu : Chantal Kesteloot, Historienne sur Auvio

Le facteur climatique pourrait jouer un rôle décisif dans l’invasion russe de l’Ukraine. La « raspoutitsa », qui signifie « temps des mauvaises routes » en russe, se traduit par la hausse des températures et le dégel progressif et transforme les routes en véritables bains de boue. Ce phénomène a lieu 2 fois par an et engendrerait actuellement l’enlisement des chars russe en Ukraine. Quel impact pour l’armée russe ? Comment expliquer qu’ils aient été surpris par ce phénomène bien connu ? Mauvaise préparation ? La Raspoutitsa a déjà piégé bien des armées dans le passé, quid des autres conflit