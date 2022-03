L'invité actu : Les prix de l'énergie battent des records sur Auvio

Le prix du gaz en Europe a encore explosé des records ce lundi, dépassant la barre des 300 euros par mégawattheure, alors qu’il était à 192 vendredi et à 17 euros il y a un an. Les craintes de pénurie du gaz russe, à la suite des sanctions prises contre le pays font pression sur le marché. Comment explique-t-on cette inflation record ? Quelles conséquences pour les consommateurs ? Quelles solutions pour y faire face ? On en parle avec Julie FRERE, porte-parole de Test-Achat.