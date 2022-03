L'invité actu : Covid: le droit de visite en hapitaux et maison de repos en question sur Auvio

Le service études de la Ligue des familles s’est penché sur un sujet sensible : les droits de visite en hôpitaux et maisons de repos en lien avec le Covid. Malgré l’évolution de la situation, les règles Covid plongent encore de nombreuses familles dans de grandes souffrances. Règles variables d’institution en institution, absence de cadre légal, mesures encore extrêmement restrictives… Ils appellent à une approche plus humaine de la question et à un cadre légal uniforme, débattu et voté au Parlement. On en parle avec Maxime MICHIELS du Service Etudes & Actions politiques de La Ligue des fam