L'invité actu : Nouveau rapport du GIEC sur Auvio

Le nouveau rapport du GIEC a été publié ce lundi midi. Pour le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat l’ampleur des effets du changement climatique est encore plus inquiétante que prévu et constitue « une menace grave et croissante pour notre bien-être et santé de la planète ». Quelles sont les conclusions de ce rapport ? Quelles seront les conséquences d’un dépassement des fameux 1,5 degré ? On en parle avec François MASSONNET, climatologue à l’UCLouvain et chercheur qualifié FNRS.