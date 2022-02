L'invité actu : La situation à la frontière polonaise sur Auvio

Au 4e jour de l’offensive russe en Ukraine, les vagues de réfugiés arrivent aux frontières des pays voisins. En Pologne, plus de 150.000 personnes auraient déjà passé la frontière, et ce nombre ne cesse de croitre d’heure en heure. Des milliers de bénévoles polonais s’empressent d’ailleurs de leur venir en aide. Quelle est la situation sur place ? Quelles difficultés rencontrées ? Comment s’organisent l’aide humanitaire ? Quel est le climat général ? On en parle avec Frédéric CASTEL, journaliste français à la frontière dans la ville limitrophe de Przemysl en Pologne.