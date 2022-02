L'invité actu : Le clonage: stop ou encore ? sur Auvio

Le 22 février 1997, la brebis Dolly était le premier mammifère cloné de l’histoire à voir le jour en Ecosse. 25 ans après, où en est-on ? Qu’est-ce que le clonage a permis ? Les méthodes ont-elles évoluées ? Quelles sont les avancées scientifiques ? Et quelles limites peut-on rencontrer ? Peut-on imaginer, un jour, cloner un être humain ? On en parle avec Isabelle DONNAY, professeur de physiologie et de biotechnologies animales à l'UCLouvain.