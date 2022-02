L'invité actu : L'UE s'apprête à détruire 25 millions de doses de vaccins sur Auvio

Non seulement l'UE continue de bloquer les propositions de levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins qui permettraient aux fabricants du continent africain de produire leurs propres vaccins COVID-19, mais elle stocke également des millions de doses dont la date d'expiration est fixée à la fin du mois. 25 millions de doses de vaccins de plus qu'elle n'en a données à l'Afrique cette année. On en parle avec Aurore GUIEU, porte-parole d’Oxfam.