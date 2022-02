L'invité actu : Grève dans l'enseignement: la formation en question ? sur Auvio

Le secteur de l’enseignement sera en grève ce jeudi, pour exprimer leur ras-le-bol généralisé. Un ras-le-bol exacerbé par la crise sanitaire mais aussi par des problèmes plus structurels. C’est dans ce contexte que nous évoquerons la question de la formation à l’enseignement. Quel est le cursus ? A quels défis faire face ? Les étudiants sont-ils directement prêts à enseigner après leur formation ? Une réforme de la formation est-elle nécessaire ? On en parle avec Christophe BRION, directeur du département des Sciences de l'éducation et enseignement de la HEH (Haute Ecole Hainaut).