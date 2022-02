L'invité actu : One Ocean Summit sur Auvio

Le One Ocean Summit (sommet international sur l'océan) débute mercredi 9 février à Brest. Pendant trois jours, les plus grands spécialistes de l’océan seront réunis pour identifier des actions concrètes à engager, afin de préserver et de restaurer les écosystèmes marins. Quels sont les objectifs ? Que mettre en œuvre pour les atteindre ? Dans combien de temps ? On en parle avec Sophie MIRGAUX, représentante de l’Océan pour la Belgique et employée du SPF Santé publique.