L'invité actu : Comment protéger le patrimoine culturel subaquatique ? sur Auvio

En juillet 2020, non loin de Zeebrugge, un bateau de pêche à la crevette remonte dans ses filets une défense d’éléphant. Elle appartient au Palaeoloxodon antiquus, un éléphant de forêts qui a disparu de nos régions avant le mammouth. La découverte de la défense fossile a également suscité la rédaction d’un protocole sur la protection du patrimoine culturel subaquatique et la protection d’épaves de valeur. Elle est présentée ce lundi au Muséum des Sciences naturelles. On évoque cette découverte avec le paléontologue Thierry SMITS, de l’Institut Royal des Sciences Naturelles.