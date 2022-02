L'invité actu : L'histoire de Rayan et l'émotion collective sur Auvio

Le Maroc est sous le choc depuis la découverte du corps sans vie du petit Rayan, tombé accidentellement dans un puits, et retrouvé mort samedi dernier malgré cinq jours d'efforts acharnés des sauveteurs. Un drame humain qui a déclenché un déferlement d’émotions dans le monde entier. Pour décrypter ce phénomène, évoquer les mécanismes émotionnels qui entrent en jeu ainsi que l’importance des réseaux sociaux et des médias dans le traitement de ce fait tragique, Sophie BREMS reçoit Olivier LUMINET, psychologue et professeur à l’UCLouvain.