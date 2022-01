L'invité actu : Les oiseaux de vos jardins ou la science participative sur Auvio

À l’occasion du grand recensement des oiseaux de jardin ces 29 et 30 janvier, les ornithologues de Natagora invitent les particuliers à ouvrir l’œil et à transmettre leurs observations. Les données recueillies permettront entre autres de chiffrer la vague en cours et de la comparer aux années précédentes. Et l’espèce phare du week-end est le tarin des aulnes un petit granivore d’à peine plus de 10 cm et dont le plumage est plutôt coloré chez les mâles adultes. Etat des lieux de la population des oiseaux et évocation du principe de science participative avec l’ornithologue Anne WEISERBS.