L'invité actu : Les stock de sang au plus bas sur Auvio

La situation du Service Sang de la Croix Rouge inquiète depuis plus d’un an maintenant. Les dons se font de plus en plus rares et la 5e vague met les approvisionnements à mal. A un tel point que la Croix Rouge n’arrivera bientôt plus à assumer sa mission auprès des hôpitaux. Comment expliquer cette problématique ? Le contexte actuel freine-t-il les donneurs à se manifester ? Quelles conditions faut-il remplir pour donner son sang ? On en parle avec Thomas PAULUS, porte-parole du service sang de la Croix-Rouge.