L'invité dans l'actu

Quelles sont les solutions sur la table pour amortir la flambée des prix du gaz et de l'électricité ? Les factures vont devenir impayables pour bon nombre de ménages alors que nos activités au quotidien dépendent de l'accès à ces énergies. Plusieurs pistes sont évoquées : la baisse de la TVA à 6% - aujourd'hui le gaz et l'électricité ont un taux de TVA de 21% -, un chèque unique pour aider tous les ménages, la prolongation du tarif social étendu, ... Quelle que soit la mesure retenue par les politiques, elle aura un coût. Equation impossible à résoudre ? On en parle avec Philippe DEFEYT, éco